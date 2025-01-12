Стала известна точная дата начала работы Эдриана Ньюи в «Астон Мартин»

Именитый конструктор Эдриан Ньюи начнёт свою работу в новой для себя команде «Астон Мартин» 3 марта. Об этом сообщает PlanetF1 со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в сентябре прошлого года британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о заключении контракта с Ньюи. Гоночный коллектив не стал раскрывать финансовые условия соглашения, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что специалист по условиям контракта с британской командой будет получать £ 20 млн в год.

Эдриан Ньюи является самым титулованным инженером в истории Формулы-1. На его счету более 200 побед в гонках и в общей сложности 26 титулов чемпиона мира среди пилотов и конструкторов.