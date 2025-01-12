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Экс-пилот IndyCar: Ферстаппен — универсальный талант

Экс-пилот IndyCar: Ферстаппен — универсальный талант
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Бывший гонщик, а ныне комментатор и интервьюер Джеймс Хинчклифф высказался о перспективах пилотов IndyCar в Формулы-1 после прихода туда «Кадиллака» и оценил уровень таланта Макса Ферстаппена.

«В этом и заключается прелесть автоспорта — нет универсального таланта к пилотированию. У вас могут быть невероятно талантливые гонщики, но, если вы их посадите в другой автомобиль, даже похожий, они внезапно могут не добиться успеха. Даже внутри Формулы-1 это происходит между разными командами.

Сейчас всем хорошо известно, что никто не может пилотировать машину Макса, причина в том, как Ньюи её спроектировал. Макс может ездить на ней так быстро, как никто другой. Вот почему трудно сказать, кто будет преуспевать в различных сериях. Тот, кто хорош в IndyCar, может оказаться хорош в «Мерседесе», но провалиться в «Ред Булл».

Если говорить о Ферстаппене, то стоит отметить его психологическую устойчивость во время пилотирования. У него очень высокие умственные способности, когда он идёт на полной скорости в лидерах, он успевает думать о шинах и всё равно остаётся на вершине. Трудно объяснить людям, которые этого не испытывали, каким психологическим нагрузкам подвергаются пилоты

Я сказал, что нет универсального таланта? Нет, Макс действительно хорош во всём», — приводит слова Хинчклиффа RcaingNews365.

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