Ферстаппен выступит в престижной гонке на симуляторе

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен вернётся в высший эшелон симрейсинга, выступив в эти выходные на финале сезона серии IMSA Esports Global Championship. Об этом сообщает The Race.

Соревнования пройдут по традиции на платформе iRacing на ПК.

Гонка продолжительностью 2 часа 15 минут пройдёт на виртуальной трассе в Дайтоне, где через неделю состоится легендарный марафон «24 часа Дайтоны».

Ферстаппен выступит в качестве напарника Густаво Ариэля за рулём виртуального Racing Acura ARX-06 GTP. Реальную версию такого прототипа Ферстаппен тестировал на рекламном мероприятии перед прошлогодним Гран-при Лас-Вегаса.

Гонка начнётся в 21:45 по московскому времени сегодня, 12 января.