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Два экипажа с россиянами попали на подиум «24 часов Дубая», «СМП Рейсинг» финишировала 4-й

Два экипажа с россиянами попали на подиум «24 часов Дубая», «СМП Рейсинг» финишировала 4-й
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На автодроме в Дубае завершился престижный марафон «24 часа Дубая», которая являлась первым этапом Ближневосточного трофея марафонских гонок.

Победу в ней одержал экипаж под номером 777, в составе которого выступали Аль Фасайл Аль Зубар, Дэн Харпер, Макс Хессе, Даррен Лёнг и Бен Так.

Второй результат в абсолюте остался за экипажем под номером 92, в составе которого выступали сразу два россиянина — Алекс Малыхин и Алексей Несов. Компанию им составляли чемпион Британского Кубка Порше 2020 года Харри Кинг и австриец Томас Прянинг.

Третье место осталось за 24-м экипажем, в котором выступал ещё один россиянин, Станислав Минский. Вместе с ним за рулём автомобиля побывали Клаус Бахлер, Андрес Фьордбах, Лоек Хартог и Томас Кифер.

Экипаж «СМП Рейсинг», в котором выступали сразу два российских экс-пилота Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, а также Денис Ременяко, Кирилл Смаль и Александр Смоляр финишировал на четвёртой позиции.

Экипаж Никиты Мазепина, выступавший под номером 797, не сумел добраться до финиша. Вместе с Мазепиным в состав экипажа автомобиля входили Евгений Киреев, Роман Русинов и Харрисон Ньюи, сын легендарного конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи.

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