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После решения судей «Дакара» лидер зачёта внедорожников потерял весь отрыв

После решения судей «Дакара» лидер зачёта внедорожников потерял весь отрыв
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Сегодня, 12 января, в Саудовской Аравии состоялся седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Лукас Мораес из Toyota Gazoo Racing.

«Дакар»-2025, внедорожники. Седьмой этап:

1. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) — 4:01:49.
2. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +7:41.
3. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +9:28.
4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +11:15.
5. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +11:38.
6. Кристина Гутьеррес (The Dacia Sandriders) +12:00.
7. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) +12:48.
8. Сауд Вариава (Toyota Gazoo Racing) +13:13.
9. Денис Кротов (X-Raid Mini JCW Team) +14:24.
10. Хуан Круз Якопини (Overdrive Racing) +16:00.

Стоит отметить, что по итогам седьмого этапа преимущество лидера общего зачёта Хенка Латегана относительно Аль-Раджи сократилось до 21 секунды. Во многом этому поспособствовало решение судей «Дакара». Из-за ошибки в дорожной книге на 158-м км спецучастка несколько машин, открывавших трассу этим утром, заблудились. Поэтому был определён участок примерно в 20 километров от этой контрольной точки, время на котором не учитывалось. Отмена этого отрезка стоила Латегану около 20 минут.

«Дакар»-2025, внедорожники. Общий зачёт после семи этапов:

1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) – 37:13:08.
2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) +0:21.
3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +10:25.
4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +21:57.
5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +40:01.
6. Матье Серрадори (Century Racing) +54:20.
7. Хуан Круз Якопини (Overdrive Racing) +1:13:05.
8. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:28:32.
9. Жоау Феррейра (X-Raid Mini JCW Team) +1:58:25.
10. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:07:38.

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