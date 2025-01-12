После решения судей «Дакара» лидер зачёта внедорожников потерял весь отрыв

Сегодня, 12 января, в Саудовской Аравии состоялся седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Лукас Мораес из Toyota Gazoo Racing.

«Дакар»-2025, внедорожники. Седьмой этап:

1. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) — 4:01:49.

2. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +7:41.

3. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +9:28.

4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +11:15.

5. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +11:38.

6. Кристина Гутьеррес (The Dacia Sandriders) +12:00.

7. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) +12:48.

8. Сауд Вариава (Toyota Gazoo Racing) +13:13.

9. Денис Кротов (X-Raid Mini JCW Team) +14:24.

10. Хуан Круз Якопини (Overdrive Racing) +16:00.

Стоит отметить, что по итогам седьмого этапа преимущество лидера общего зачёта Хенка Латегана относительно Аль-Раджи сократилось до 21 секунды. Во многом этому поспособствовало решение судей «Дакара». Из-за ошибки в дорожной книге на 158-м км спецучастка несколько машин, открывавших трассу этим утром, заблудились. Поэтому был определён участок примерно в 20 километров от этой контрольной точки, время на котором не учитывалось. Отмена этого отрезка стоила Латегану около 20 минут.

«Дакар»-2025, внедорожники. Общий зачёт после семи этапов:

1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) – 37:13:08.

2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) +0:21.

3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +10:25.

4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +21:57.

5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +40:01.

6. Матье Серрадори (Century Racing) +54:20.

7. Хуан Круз Якопини (Overdrive Racing) +1:13:05.

8. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:28:32.

9. Жоау Феррейра (X-Raid Mini JCW Team) +1:58:25.

10. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:07:38.