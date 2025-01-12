Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер ответил, будет ли для Ферстаппена проблемой грядущее рождение ребёнка

Хорнер ответил, будет ли для Ферстаппена проблемой грядущее рождение ребёнка
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о грядущем отцовстве четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«У него есть младшие братья и сёстры, есть падчерица. Когда вы видите его среди детей, он кажется очень естественным. Даже с моими детьми. Так что, думаю, отцовство не станет для него проблемой. Скажется ли это на его увлечении симрейсингом? Может быть, он захочет больше времени быть с ребёнком и не проводить при этом бессонные ночи. Никогда не знаешь», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Напомним, в начале декабря 2024 года подруга гонщика Келли Пике сообщила, что находится в положении.

Ферстаппен и Пике встречаются с 2020 года после того, как в июле 2019 года бразильская модель рассталась с россиянином Даниилом Квятом. Во время отношений с Квятом Пике родила дочь Пенелопу, которую сейчас воспитывает Ферстаппен.

Материалы по теме
12 лучших пилотов Формулы-1 сезона-2024. Был ли кто-то лучше Ферстаппена?
12 лучших пилотов Формулы-1 сезона-2024. Был ли кто-то лучше Ферстаппена?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android