Хорнер ответил, будет ли для Ферстаппена проблемой грядущее рождение ребёнка

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о грядущем отцовстве четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«У него есть младшие братья и сёстры, есть падчерица. Когда вы видите его среди детей, он кажется очень естественным. Даже с моими детьми. Так что, думаю, отцовство не станет для него проблемой. Скажется ли это на его увлечении симрейсингом? Может быть, он захочет больше времени быть с ребёнком и не проводить при этом бессонные ночи. Никогда не знаешь», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Напомним, в начале декабря 2024 года подруга гонщика Келли Пике сообщила, что находится в положении.

Ферстаппен и Пике встречаются с 2020 года после того, как в июле 2019 года бразильская модель рассталась с россиянином Даниилом Квятом. Во время отношений с Квятом Пике родила дочь Пенелопу, которую сейчас воспитывает Ферстаппен.