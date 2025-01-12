Култхард: будь это конкурс хороших личностей — Перес всё ещё был бы за рулём

Бывший гонщик «Ред Булл» Дэвид Култхард высказался о мексиканском экс-пилоте Формулы-1 Серхио Пересе.

«Я высказал мнение о ситуации с Пересом ещё до финиша сезона, я просто почувствовал это противостояние между ним и руководством команды. За это я получил немного критики от мексиканцев, обычная язвительность в духе „Да что ты знаешь? Да чего ты сам достиг?“ и всё подобное.

Но я основывал своё мнение на фактах. А факты таковы, что если бы это был конкурс хороших личностей и любимых гонщиков в паддоке, Чеко бы всё ещё был на своём месте. Он прекрасный человек. Он проделал отличную работу, много раз выигрывал гонки и может гордиться своим выступлением. Но в прошлом сезоне он не мог сравниться с Максом, и это стоило команде огромного количества очков в Кубке конструкторов. По этой причине было достигнуто соглашение, по которому он по-прежнему будет связан с брендом, но уже не за рулём гоночного болида", — приводит слова Култхарда Motorsport Week.