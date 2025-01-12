Лопрайс оказался быстрее Мацика на седьмом этапе «Дакара» в зачёте грузовиков

Завершился седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте грузовиков, который проходит в Саудовской Аравии. Лучший результат по его итогам продемонстрировал представитель Чехии Алеш Лопрайс, выступающий за команду Loprais Team de Rooy FPT/Iveco. Вторым был Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT / Iveco), а топ-3 замкнул Мартин Мацик (MM Technology).

«Дакар»-2025, грузовики. Седьмой этап:

1. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) — 4:33:31;

2. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT / Iveco) +9:34;

3. Мартин Мацик (MM Technology) +10:26;

4. Кес Колен (MM Technology) +24:26.

5. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +28:55.

«Дакар». Зачёт грузовиков после седьмого этапа:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 41:19:05;

2. Мартин ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +2:08:02;

3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +2:30:47;

4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra Zm Racing) +4:43:55;

5. Кес Колен (MM Technology) 4:57:46;

6. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +5:11:06.