Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валттери Боттас оценил шансы Ферстаппена защитить чемпионский титул в 2025 году

Валттери Боттас оценил шансы Ферстаппена защитить чемпионский титул в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпион Формулы-1, а ныне резервист «Мерседеса», финский ветеран Валттери Боттас оценил шансы действующего чемпиона Формулы-1, пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена защитить свой титул в сезоне 2025 года.

«Это сложнейший соперник, с которым очень тяжело бороться. Он никогда не отступает и не оставляет соперникам ни малейшего свободного места на трассе. Все знают о его стабильности. С опытом он вообще перестал допускать какие-либо ошибки во время гонок. Сейчас пик его карьеры.

Это, безусловно, талантливый гонщик, который теперь обладает огромным опытом и уверенностью в себе. Всё, что ему потребуется, чтобы вновь стать чемпионом, — быстрая машина. Стоит вспомнить, что в прошлом сезоне мы увидели много гонщиков, которые способны побеждать и составить конкуренцию Максу», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

Материалы по теме
«Остановить это безумие». Макс Ферстаппен высказался о календаре Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android