Валттери Боттас оценил шансы Ферстаппена защитить чемпионский титул в 2025 году

Вице-чемпион Формулы-1, а ныне резервист «Мерседеса», финский ветеран Валттери Боттас оценил шансы действующего чемпиона Формулы-1, пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена защитить свой титул в сезоне 2025 года.

«Это сложнейший соперник, с которым очень тяжело бороться. Он никогда не отступает и не оставляет соперникам ни малейшего свободного места на трассе. Все знают о его стабильности. С опытом он вообще перестал допускать какие-либо ошибки во время гонок. Сейчас пик его карьеры.

Это, безусловно, талантливый гонщик, который теперь обладает огромным опытом и уверенностью в себе. Всё, что ему потребуется, чтобы вновь стать чемпионом, — быстрая машина. Стоит вспомнить, что в прошлом сезоне мы увидели много гонщиков, которые способны побеждать и составить конкуренцию Максу», — приводит слова Боттаса Racingnews365.