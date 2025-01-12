Франческо Баньяя проанализировал свои ошибки в сезоне 2024 года

Гонщик команды «Дукати» Франческо Баньяя проанализировал свои ошибки на протяжении прошлого сезона, находясь в круизе, где с опозданием празднует медовый месяц со своей возлюбленной Домизии Кастаньини (свадьбу Франческо и Домизии сыграли в июле 2024 года).

После изнурительных 20 этапов чемпионата итальянец признал, что события его титульного противостояния с Хорхе Мартином из «Прамак Дукати» всё ещё не выходят у него из головы.

«Знаю, что мне нужно устранить свои ошибки. Хорошо то, что я много анализирую себя. Несмотря на то что я был в медовом месяце, я много думал о некоторых моментах сезона и хочу теперь обсудить всё это с командой. Конкуренция в новом сезоне будет ещё выше, но моими основными соперниками остаются Хорхе Мартин и Марко Бедзекки», — приводит слова Баньяи Autosport.