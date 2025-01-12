Лиам Лоусон: очевидно, я в «Ред Булл» не для того, чтобы проигрывать

Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон поделился мнением о предстоящем сезоне в Формуле-1.

«Очевидно, я должен быть реалистом. Знаю, что мне предстоит изучить целую кучу трасс, на которых я никогда раньше не выступал. Это мой первый полноценный сезон. Потому не ожидаю, что сразу же начну бороться с ним за победы в гонках. Тем не менее рассчитываю, что выступлю хорошо и буду пилотировать болид так, как нужно команде. Очевидно, я здесь не для того, чтобы проигрывать», — приводит слова Лоусона портал GPblog.

Ранее Лоусон объяснил, почему с Максом Ферстаппеном трудно конкурировать.