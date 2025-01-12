Хорнер одним словом охарактеризовал четвёртый титул Макса Ферстаппена в Ф-1

Руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» британец Кристиан Хорнер одним словом охарактеризовал четвёртый чемпионский титул нидерландского пилота Макса Ферстаппена, который тот завоевал по итогу сезона-2024 Формулы-1.

«Выдающийся. Последние пару лет Макс побеждал с лёгкостью. Но в минувшем сезоне ему пришлось зайти в глубокие воды и приложить все усилия [для победы]. Макс также проделал огромную работу вместе с инженерами [чтобы улучшить болид RB20]», — приводит слова Кристиана Хорнера портал GPblog.

Ранее Хорнер ответил, будет ли для Макса Ферстаппена проблемой грядущее отцовство.