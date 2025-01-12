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Отец Переса считает, что «Макларен» должен дать шанс гонщику из Мексики

Отец Переса считает, что «Макларен» должен дать шанс гонщику из Мексики
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Антонио Перес Гарибай, отец гонщика Серхио Переса, считает, что команда «Макларен» должна дать шанс попробовать себя в Формуле-1 мексиканцу Пато О'Уорду, который на данный момент выступает за британский гоночный коллектив в IndyCar.

«Попасть в Формулу-1 очень сложно, а стать вице-чемпионом практически невозможно. Мы будем работать над тем, чтобы мексиканец, латиноамериканец вернулся в Ф-1. Надеюсь, скоро в Ф-1 появится Пато О'Уорд или другие молодые мексиканцы. Думаю, «Макларен» должен его пригласить.

Что насчёт «Макларена»? Там такая же ситуация, как и в «Ред Булл», и в «Феррари». У них есть два очень хороших тигра в загоне. Думаю, Норрис и Пиастри отличные молодые пилоты. Должна быть брешь, чтобы дверь для Пато открылась», — приводит слова Переса портал SoyMotor.

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