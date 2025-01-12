Пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер признался, кто является его единственным кумиром.

«Айртон Сенна — легенда. И не только в автоспорте. Он — единственный кумир, который у меня когда-либо был. С удовольствием встретился бы и провёл время с Айртоном Сенной. Перед Гран-при Бразилии я посетил фонд Сенны. Видел некоторые из машин, на которых он гонялся, его шлемы… Это был очень сильный момент», — приводит слова Леклера портал The Sports Rush.

Напомним, в минувшем сезоне Леклер занял третье место в личном зачёте Формулы-1.

Ранее Шарль Леклер отреагировал на сильнейшие пожары в Лос-Анджелесе.