Хорхе Мартин не уверен, что сможет повторить рекорд легендарного Валентино Росси

Действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин, выступающий в сезоне 2024 года за «Прамак Дукати», не уверен, что в новом сезоне сможет защитить свой чемпионский титул. Причиной тому стало подписание его двухлетнего контракта с командой Aprilia, техника которой вряд ли позволит чемпиону демонстрировать прежние результаты.

«Если бы я продолжил выступать за Ducati, цель была бы той же: отдать всего себя и стремиться к успеху. Но сейчас я вообще не представляю, что дальше, поскольку не знаю, каким будет мотоцикл. Можно сказать, я просто пересяду на велосипед, но при этом ожидания от меня будут огромные», — приводит слова Мартина Сrash.

Стоит отметить, что если Мартин всё же сможет вновь стать чемпионом в составе Aprilia, то повторит рекорд легендарного Валентино Росси, который, являясь чемпионом в составе «Хонды», переходил в «Ямаху» и продолжал доминировать.