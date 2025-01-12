Росберг — о переходе Хэмилтона в «Феррари»: это показывает, что он хочет расти как гонщик

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг положительно оценил решение британского пилота Льюиса Хэмилтона перейти в итальянский гоночный коллектив «Феррари».

«Льюисом движет глубокая любовь к спорту и желание продолжать выходить за рамки своих возможностей. Изменения, подобные тем, с которыми ему предстоит столкнуться в этом году, могут разжечь в нём страсть. Хэмилтон уже легенда, ему нечего доказывать, но его выбор показывает жажду человека, который хочет продолжать расти и как гонщик, и как личность», — приводит слова Росберга портал La Gazzetta dello Sport.

Ранее Росберг не исключил скорого завершения карьеры Ферстаппеном.