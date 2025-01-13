Эдриан Ньюи назвал последнюю аварию Макса Ферстаппена, когда волновался за его здоровье

Известный конструктор Эдриан Ньюи назвал последнюю аварию пилота австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, когда волновался за его здоровье.

«[Столкновение Макса с Льюисом на Гран-при Великобритании в 2021 году] это было ужасно. Думаю та гонка была последней, когда мы беспокоились о состоянии Ферстаппена. А когда Макс вышел на связь, было слышно только то, как он хрипит, поскольку у него перехватило дыхание. И в тот момент никто не знал, что случилось. Ему было очень больно. У него было довольно сильное сотрясение мозга. Макс испытывал боль в течение недели после этого инцидента», — приводит слова Ньюи портал Motorsport Week.