Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдриан Ньюи назвал последнюю аварию Макса Ферстаппена, когда волновался за его здоровье

Эдриан Ньюи назвал последнюю аварию Макса Ферстаппена, когда волновался за его здоровье
Комментарии

Известный конструктор Эдриан Ньюи назвал последнюю аварию пилота австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, когда волновался за его здоровье.

«[Столкновение Макса с Льюисом на Гран-при Великобритании в 2021 году] это было ужасно. Думаю та гонка была последней, когда мы беспокоились о состоянии Ферстаппена. А когда Макс вышел на связь, было слышно только то, как он хрипит, поскольку у него перехватило дыхание. И в тот момент никто не знал, что случилось. Ему было очень больно. У него было довольно сильное сотрясение мозга. Макс испытывал боль в течение недели после этого инцидента», — приводит слова Ньюи портал Motorsport Week.

Материалы по теме
Ньюи ответил, на сколько отстанет от конкурентов в части разработки болида 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android