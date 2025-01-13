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В Европе назвали новый «Автомобиль года». Им вновь стал Renault

В Европе назвали новый «Автомобиль года». Им вновь стал Renault
Renault 5 E-Tech — «Автомобиль года»-2025
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Организаторы премии «Автомобиль года» (Car of the Year) назвали победителя 2025 года — им стал электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech, а также его более спортивная модификация Alpine A290.

Второй год подряд европейскую премию «Автомобиль года» получают машины марки Renault — в 2024-м награда досталась Scenic E-Tech. В общей сложности для Renault это уже восьмая премия.

Дебютировала ещё более мощная версия:
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Обладатель награды ежегодно определяется голосованием 60 автомобильных журналистов из 23 стран Европы. По результатам этого голосования каждому автомобилю присваиваются баллы.

Так, Renault 5 заняла первое место, набрав 353 балла, вторая строчка осталась за Kia EV3 (291 балл), а третье место у Citroën C3/ë-C3 (215). Также финалистами конкурса в этом году стали Dacia Duster, Hyundai Inster, Cupra Terramar и Alfa Romeo Junior. Последняя изначально должна была носить другое имя, но власти Италии заставили Alfa Romeo придумать новое название.

Обладатель мировой награды «Автомобиль года» станет известен 16 апреля на Нью-Йоркском международном автосалоне. Год назад главную премию получил электрокроссовер Kia EV9.

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