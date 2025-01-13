За 1300-сильный суперкар Saleen хотят выручить $ 1 млн. Таких лишь три в мире

Один из самых редких автомобилей в мире — Saleen S7 LM, построенный лишь в трёх экземплярах, — выставлен на аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 24 января в Финиксе, штат Аризона.

Saleen S7 LM Фото: RM Sotheby's

Оригинальный Saleen S7 появился в 2000 году, однако в 2017-м три экземпляра вернулись в компанию и были перестроены в более экстремальную версию — S7 LM. Она получила ряд решений, ранее опробованных в гонках на выносливость на Saleen S7-R.

Saleen S7 LM Фото: RM Sotheby's

Так, автомобиль получил массивное заднее антикрыло и диффузор. Кроме того, была увеличена мощность двигателя — 7-литрового Ford Windsor V8 — с 559 КВт (760 л. с.) у S7 Twin Turbo до 969 кВт (1317 л. с.). По данным создателей, Saleen S7 LM разгоняется до 100 км/ч за 2,2 секунды, а его максимальная скорость — 480 км/ч.

Saleen S7 LM Фото: RM Sotheby's

Это уже по меньшей мере третий раз, когда автомобиль выставляется на аукцион. В 2020 году машина появилась на площадке Bring a Trailer и была выкуплена за $ 1,2 млн, однако уже годом позднее на торгах RM Sotheby’s в Монтерее за неё дали лишь $ 1,02 млн.

Интерьер Saleen S7 LM Фото: RM Sotheby's

В этот раз ожидаемая стоимость лота — от $ 900 тыс. до $ 1,1 млн.