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Хорнер высказался о Ньюи, решившем перейти в «Астон Мартин»

Хорнер высказался о Ньюи, решившем перейти в «Астон Мартин»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о решении конструктора Эдриана Ньюи покинуть австрийскую команду. В марте этого года специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей в «Астон Мартин».

«Конечно, грустно осознавать, что Эдриан уходит. Он сыграл важную роль в развитии команды во время своего пребывания у нас. Это просто совпадение, что уикенд, когда он объявил о своём уходе, пришёлся на тот уикенд, когда мы наблюдали небольшой спад! Ни один человек не может оказать такого влияния так быстро. Думаю, Эдриан был бы первым, кто признал бы это», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

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