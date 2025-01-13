Хорнер высказался о Ньюи, решившем перейти в «Астон Мартин»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о решении конструктора Эдриана Ньюи покинуть австрийскую команду. В марте этого года специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей в «Астон Мартин».

«Конечно, грустно осознавать, что Эдриан уходит. Он сыграл важную роль в развитии команды во время своего пребывания у нас. Это просто совпадение, что уикенд, когда он объявил о своём уходе, пришёлся на тот уикенд, когда мы наблюдали небольшой спад! Ни один человек не может оказать такого влияния так быстро. Думаю, Эдриан был бы первым, кто признал бы это», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Материалы по теме Эдриан Ньюи назвал последнюю аварию Макса Ферстаппена, когда волновался за его здоровье

Главные новости дня: