Хорнер ответил, думал ли уйти из Формулы-1 после скандала в «Ред Булл» в прошлом сезоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что, несмотря на внутрикомандный скандал в прошлом году, ни разу не задумывался об уходе из Формулы-1.

«Честно говоря, такая мысль никогда не приходила мне в голову. С появлением силовых агрегатов «Ред Булл» нас ждёт крайне увлекательная новая глава – это будет самой сложной задачей, с которой мы сталкивались за 20 лет работы в этом виде спорта. В этом бизнесе всегда чему-то учишься», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Напомним, Хорнера обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц «Ред Булл». После проверки австрийская команда его оправдала.

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