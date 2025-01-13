Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер ответил, кто из гонщиков был его героем в детстве

Шарль Леклер ответил, кто из гонщиков был его героем в детстве
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что в детстве сопереживал французскому гонщику Жюлю Бьянки.

«В детстве у меня не было конкретного кумира в Формуле-1. Моим героем был Жюль Бьянки, великий картинговый гонщик», — приводит слова Леклера GPblog со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Бьянки скончался летом 2015 года в результате аварии, в которую попал во время Гран-при Японии Формулы-1 в 2014-м. Жюль тогда получил тяжёлую травму головы.

В прошлом сезоне Формулы-1 Шарль занял третье место в личном зачёте. Ранее Леклер рассказал, кто является его единственным кумиром.

Материалы по теме
Шарль Леклер признался, кто является его единственным кумиром

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android