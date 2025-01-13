Шарль Леклер ответил, кто из гонщиков был его героем в детстве

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что в детстве сопереживал французскому гонщику Жюлю Бьянки.

«В детстве у меня не было конкретного кумира в Формуле-1. Моим героем был Жюль Бьянки, великий картинговый гонщик», — приводит слова Леклера GPblog со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Бьянки скончался летом 2015 года в результате аварии, в которую попал во время Гран-при Японии Формулы-1 в 2014-м. Жюль тогда получил тяжёлую травму головы.

В прошлом сезоне Формулы-1 Шарль занял третье место в личном зачёте. Ранее Леклер рассказал, кто является его единственным кумиром.

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