Йос Ферстаппен — о скором отцовстве Макса: Марко принял идею стать прадедушкой

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, в шутку высказался о советнике австрийской команды Хельмуте Марко, у которого тёплые отношения с его сыном. В прошлом году стало известно, что Макс станет отцом. О беременности сообщила его подруга Келли Пике.

«Хельмут с доброй волей принял идею стать прадедушкой. Мы подробно говорили об этом на последней гонке в Абу-Даби. Но о будущем в «Ред Булл» речи не шло. Сначала мы должны посмотреть, будет ли это мальчик или девочка», — приводит слова Ферстаппена-старшего издание F1-Insider.

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