Серхио Перес высказался о своей карьере в Формуле-1

Мексиканский гонщик Серхио Перес поделился мнением о своей карьере в автоспорте. Ранее стало известно, что Серхио потерял место боевого пилота австрийской команды. В следующем сезоне Формулы-1 его заменил новозеландец Лиам Лоусон.
«Важно, что я никогда не сдавался. Всякий раз, когда возникали трудности, всё получалось лучше, потому что я продолжал идти», — приводит слова Переса Formel1.de.
В минувшем сезоне «Королевских гонок» мексиканец занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 152 очка. Чемпионом стал его товарищ по команде Макс Ферстаппен.
Ранее отец Переса высказал мнение, что «Макларен» должен дать шанс гонщику из Мексики.
Самая короткая карьера в Формуле-1: