Серхио Перес высказался о своей карьере в Формуле-1

Мексиканский гонщик Серхио Перес поделился мнением о своей карьере в автоспорте. Ранее стало известно, что Серхио потерял место боевого пилота австрийской команды. В следующем сезоне Формулы-1 его заменил новозеландец Лиам Лоусон.

«Важно, что я никогда не сдавался. Всякий раз, когда возникали трудности, всё получалось лучше, потому что я продолжал идти», — приводит слова Переса Formel1.de.

В минувшем сезоне «Королевских гонок» мексиканец занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 152 очка. Чемпионом стал его товарищ по команде Макс Ферстаппен.

Ранее отец Переса высказал мнение, что «Макларен» должен дать шанс гонщику из Мексики.

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