Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» определился с графиком тестов в январе

«Хаас» определился с графиком тестов в январе
Комментарии

Американская команда Формулы-1 «Хаас» проведёт тесты 15 и 16 января. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, за руль болида VF-23 сядут француз Эстебан Окон, британец Оливер Берман и представитель Японии Ритомо Мията. Тесты будут проходить в Хересе (Испания).

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

По правилам Формулы-1, команды имеют право без ограничений проводить тесты на болидах, использовавшихся не ранее, чем два сезона назад.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял седьмое место в Кубке конструкторов. На счету американской команды было 58 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Великобритании «Макларен», набравший 666 баллов.

Недавно руководитель «Хааса» Аяо Комацу подвёл итоги сезона 2024 года.

Материалы по теме
Руководитель команды «Хаас» — об итогах сезона 2024 года: остались смешанные чувства

Дэвид Култхард проехал по трассе в Кьялами на машине Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android