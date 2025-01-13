«Хаас» определился с графиком тестов в январе

Американская команда Формулы-1 «Хаас» проведёт тесты 15 и 16 января. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, за руль болида VF-23 сядут француз Эстебан Окон, британец Оливер Берман и представитель Японии Ритомо Мията. Тесты будут проходить в Хересе (Испания).

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

По правилам Формулы-1, команды имеют право без ограничений проводить тесты на болидах, использовавшихся не ранее, чем два сезона назад.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял седьмое место в Кубке конструкторов. На счету американской команды было 58 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Великобритании «Макларен», набравший 666 баллов.

Недавно руководитель «Хааса» Аяо Комацу подвёл итоги сезона 2024 года.

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