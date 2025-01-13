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Росберг предположил, что станет мотивацией для Хэмилтона после перехода в «Феррари»

Росберг предположил, что станет мотивацией для Хэмилтона после перехода в «Феррари»
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что молодые гонщики, выступающие в Формуле-1, будут дополнительной мотивацией для 40-летнего британца Льюиса Хэмилтона. В следующем сезоне Хэмилтон будет представлять «Феррари».

«Как мне кажется, это станет источником мотивации. Когда видишь, как молодые парни выкладываются на пределе возможностей, приходится оставаться сосредоточенным и каждый день становиться лучше. Я был напарником по команде двух величайших гонщиков всех времён – Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. И мне нравился этот вызов, это меня мотивировало.

Эти гонщики невероятно подготовлены и жаждут успеха. Переход пилотов из младших серий был лишь вопросом времени», — приводит слова Росберга Racingnews365 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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