Йос Ферстаппен объяснил, почему он против участия в «24 часах Ле-Мана» вместе с Максом

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поделился мнением о возможном участии в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с сыном. Ранее Макс не раз говорил, что хотел бы принять участие в знаменитой гонке вместе с отцом.

«Макс постоянно говорит об этом, он очень этого хочет. Но я отношусь к этой идее довольно критично. Я слишком медлителен для него. Вот почему на данный момент я бы предпочёл исключить это», — приводит слова Йоса F1-Insider.

Ранее Йос в шутку высказался о советнике австрийской команды Хельмуте Марко, у которого тёплые отношения с его сыном.

Материалы по теме Йос Ферстаппен — о скором отцовстве Макса: Марко принял идею стать прадедушкой

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: