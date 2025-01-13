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Йос Ферстаппен объяснил, почему он против участия в «24 часах Ле-Мана» вместе с Максом

Йос Ферстаппен объяснил, почему он против участия в «24 часах Ле-Мана» вместе с Максом
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поделился мнением о возможном участии в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с сыном. Ранее Макс не раз говорил, что хотел бы принять участие в знаменитой гонке вместе с отцом.

«Макс постоянно говорит об этом, он очень этого хочет. Но я отношусь к этой идее довольно критично. Я слишком медлителен для него. Вот почему на данный момент я бы предпочёл исключить это», — приводит слова Йоса F1-Insider.

Ранее Йос в шутку высказался о советнике австрийской команды Хельмуте Марко, у которого тёплые отношения с его сыном.

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