В России обнаружили редкий суперкар McLaren — таких в мире меньше сотни

В конце 2024 года на территорию России были ввезены два редких спорткара McLaren, сообщает издание «Мотор». Речь идёт об автомобиле McLaren Senna, созданном в честь легендарного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны, и трековом суперкаре McLaren P1 GTR — таких было построено лишь 58 штук.

McLaren Senna был представлен в 2017 году. Автомобиль оснащается четырёхлитровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 588 кВт (799 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Максимальная скорость McLaren Senna — 335 км/ч.

McLaren Senna Фото: McLaren

Ранее Бруно Сенна, племянник Айртона, за рулём McLaren Senna установил рекорд трассы «Донингтон парк» для серийных машин. Тираж автомобиля — 500 экземпляров. При покупке у McLaren автомобиль стоил £ 750 тыс. (чуть более $ 1 млн по курсу на 10 декабря 2017 года), однако на аукционе RM Sotheby’s в декабре 2024-го автомобиль был продан за $ 1,47 млн.

McLaren P1 GTR — ещё более редкий и дорогой автомобиль. Он был представлен чуть ранее — в 2015-м — как трековая версия легендарного McLaren P1. Под капотом у суперкара 3,8-литровый V8 мощностью 735 кВт (1000 л. с.). До 100 км/ч он разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена на уровне 349 км/ч.

McLaren P1 GTR Фото: McLaren

Изначально P1 GTR не был сертифицирован для дорог общего пользования, но усилиями Lanzante Motorsport 27 экземпляров были модифицированы с тем, чтобы их можно было поставить на учёт. Причём в исполнении Lanzante автомобиль был способен достигать 362 км/ч.