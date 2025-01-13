Фелипе Другович останется резервным гонщиком «Астон Мартин»

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила, что бразильский гонщик Фелипе Другович останется резервным гонщиком и тест-пилотом коллектива в сезоне-2025.

За время работы в «Астон Мартин» Другович провёл в составе коллектива пять сессий свободных заездов и заменил травмированного Лэнса Стролла на предсезонных тестах в Бахрейне в 2023 году.

Помимо Друговича, вторым резервистом команды будет работать бельгийский пилот Стоффель Вандорн.

«Очень рад остаться в команде на третий полный сезон в качестве резервиста и тест-пилота. В этой команде много динамики, так что я с нетерпением жду, чего мы сможем достичь вместе. Невероятные новые возможности на базе, включая совершенно новый симулятор, демонстрируют амбиции, и я полон решимости стать частью долгосрочного успеха «Астон Мартин», — подчеркнул Другович в интервью пресс-службе команды.