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Ферстаппен получил штраф в виртуальной гонке за столкновение с соперником

Ферстаппен получил штраф в виртуальной гонке за столкновение с соперником
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил штраф во время онлайн-гонки финала сезона серии IMSA Esports Global Championship. Соревнования проходят на платформе iRacing на ПК.

Макс стартовал на виртуальной Дейтоне с третьего места на стартовой решётке, однако столкнулся с лидером в первом повороте. Обе машины получили повреждения, но смогли продолжить гонку, а Ферстаппен получил штраф в виде проезда по пит-лейну. В итоге экипаж Ферстаппена и Густаво Ариэля закончил заезд на 12-й позиции.

«Я просто немного заблокировал задние шины, а эту машину сложно контролировать. Я не мог объехать один из автомобилей. Моя ошибка», — заявил Ферстаппен на стриме.

Ферстаппен выступал за рулём виртуального Racing Acura ARX-06 GTP. Реальную версию такого прототипа Ферстаппен тестировал на рекламном мероприятии перед прошлогодним Гран-при Лас-Вегаса.

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