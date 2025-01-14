Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уникальный Lamborghini продали за $ 117 млн, это рекорд для марки — Supercar Blondie

Уникальный Lamborghini продали за $ 117 млн, это рекорд для марки — Supercar Blondie
Lamborghini Egoista
Аудио-версия:
Комментарии

Единственный в своём роде концепт-кар Lamborghini Egoista продан неизвестному покупателю из Швейцарии за рекордные для итальянской компании $ 117 млн, сообщает со ссылкой на Supercar Blondie издание CarBuzz.

Lamborghini Egoista

Lamborghini Egoista

Фото: Lamborghini

До этого самым дорогим Lamborghini считался родстер Veneno, проданный на аукционе за $ 8,3 млн. Отмечается, однако, что независимо подтвердить, состоялась ли сделка по продаже Egoista, невозможно.

Lamborghini Egoista

Lamborghini Egoista

Фото: Lamborghini

Концепт Egoista был представлен к 50-летию Lamborghini в 2013 году. Автомобиль построен вокруг одноместного кокпита, закрытого стеклом в стиле фонаря истребителя. При этом водителю, чтобы залезть в кокпит или выбраться из него, необходимо сначала снять рулевое колесо.

Lamborghini Egoista

Lamborghini Egoista

Фото: Lamborghini

В движение Lamborghini Egoista приводится 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 447 кВт (608 л. с.). «Этот автомобиль представляет собой гедонизм, доведённый до предела», — описал Egoista её дизайнер Вальтер де Сильва.

Кокпит Lamborghini Egoista

Кокпит Lamborghini Egoista

Фото: Lamborghini

Изначально в Lamborghini не планировали продавать автомобиль. Последние 12 лет он хранился в музее компании в Сант-Агата-Болоньезе.

Напомним, самый дорогой автомобиль мира в данный момент — это Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года, который в 2022 году продали на аукционе за $ 143 млн.

Материалы по теме
Фото
Компания Lamborghini впервые за 20 лет изменила логотип
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android