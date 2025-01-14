Уникальный Lamborghini продали за $ 117 млн, это рекорд для марки — Supercar Blondie

Единственный в своём роде концепт-кар Lamborghini Egoista продан неизвестному покупателю из Швейцарии за рекордные для итальянской компании $ 117 млн, сообщает со ссылкой на Supercar Blondie издание CarBuzz.
Lamborghini Egoista
Фото: Lamborghini
До этого самым дорогим Lamborghini считался родстер Veneno, проданный на аукционе за $ 8,3 млн. Отмечается, однако, что независимо подтвердить, состоялась ли сделка по продаже Egoista, невозможно.
Lamborghini Egoista
Фото: Lamborghini
Концепт Egoista был представлен к 50-летию Lamborghini в 2013 году. Автомобиль построен вокруг одноместного кокпита, закрытого стеклом в стиле фонаря истребителя. При этом водителю, чтобы залезть в кокпит или выбраться из него, необходимо сначала снять рулевое колесо.
Lamborghini Egoista
Фото: Lamborghini
В движение Lamborghini Egoista приводится 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 447 кВт (608 л. с.). «Этот автомобиль представляет собой гедонизм, доведённый до предела», — описал Egoista её дизайнер Вальтер де Сильва.
Кокпит Lamborghini Egoista
Фото: Lamborghini
Изначально в Lamborghini не планировали продавать автомобиль. Последние 12 лет он хранился в музее компании в Сант-Агата-Болоньезе.
Напомним, самый дорогой автомобиль мира в данный момент — это Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года, который в 2022 году продали на аукционе за $ 143 млн.