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Менеджер Колапинто: «Уильямс» отдал Франко в «Альпин» на пять лет

Менеджер Колапинто: «Уильямс» отдал Франко в «Альпин» на пять лет
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Мария Катаринеу, менеджер аргентинского гонщика Франко Колапинто, подтвердила, что её клиент подписал срок с «Альпин» на пять лет, и отметила, что по окончании этого срока аргентинец может вернуться в «Уильямс».

«Уильямс» отдал Франко в «Альпин» на пять лет. Как я поняла, если в течение этого срока другая команда проявит интерес к Колапинто, то это будут переговоры именно с «Альпин».

Я не знаю, были ли «Альпин» вложены деньги в этот переход. Возвращение в «Уильямс» через пять лет? Это возможно, но за пять лет может случиться всё что угодно», — приводит слова Катаринеу Infobae.

Напомним, Колапинто займёт роль резервного гонщика во французской команде.

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