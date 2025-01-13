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Нико Росберг: Алонсо очень трудно представить вдали от трассы

Нико Росберг: Алонсо очень трудно представить вдали от трассы
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг рассказал, с какими сложностями столкнётся двукратный обладатель титула Фернандо Алонсо, если примет решение о завершении карьеры.

«Да, мириться с окончанием карьеры очень трудно. Вы переходите от интенсивного, структурированного образа жизни к полной свободе, которая, как ни странно, может показаться непреодолимой. Мне повезло, потому что я смог воспользоваться возможностью и полностью окунуться в новые проекты, но у разных людей это происходит по-разному.

Любовь Фернандо к гонкам настолько высока, что его очень трудно представить вдали от трассы», — приводит слова Росберга La Gazzetta dello Sport.

Алонсо в середине декабря подчеркнул, что сезон-2026 с большой вероятностью станет для него последним в Формуле-1.

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