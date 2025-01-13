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Менеджер Колапинто оценила шансы Франко стать боевым пилотом «Альпин» в сезолне-2025

Менеджер Колапинто оценила шансы Франко стать боевым пилотом «Альпин» в сезолне-2025
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Мария Катаринеу, менеджер аргентинского гонщика Франко Колапинто, высказалась о вероятности того, что аргентинец уже в этом году займёт место боевого пилота команды.

«Сегодня в команде есть два пилота на контракте, так что это нам неподвластно. Я не знаю, будет ли это дебют в Австралии, на первом этапе или в Майами на шестом, или где-то ещё. Но я знаю, что Франко показал, как быстр он может быть, так что в «Альпин» наняли его не просто так.

Как я оценю по десятибалльной шкале шансы Франко поехать в этом году за «Альпин»? Не буду говорить о том, что чувствую», — приводит слова Катаринеу Infobae.

Напомним, Колапинто займёт роль резервного гонщика во французской команде.

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