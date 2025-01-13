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Леклер назвал качество Вассёра, которое помогает ему хорошо руководить «Феррари»

Леклер назвал качество Вассёра, которое помогает ему хорошо руководить «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о главном положительном качестве руководителя команды Фредерика Вассёра.

«Фред невероятно хорошо в том, чтобы суметь отступить в любой ситуации. Это крайне сложно, потому что это спорт, и мы все очень напряжённо заботимся о том, чтобы добиться успеха. На нас сильно влияет то, как складывается ситуация. Но Фред очень спокоен. И это помогает такой команде, как «Феррари». Этот коллектив — полная противоположность, в основном по причине того, что внутри команды очень много страсти. Эмоции всегда зашкаливают, как хорошие, так и плохие.

Но Фред — тот парень, который умеет сразу же, даже в плохой уикенд, отступить. Уже через 20 минут после гонки мы садимся вместе и он проводит хороший анализ, отбросив эмоции, а это хорошее качество для руководителя такой команды, как «Феррари», — приводит слова Леклера New York Times.

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