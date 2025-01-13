Алонсо выразил разочарование в поведении СМИ

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился мнением о том, что для него было самым разочаровывающим моментом сезона.

«Для меня самое разочаровывающее в этом сезоне — СМИ, потому что… Я ничего не имею против вас, ребята, но это часть уикенда, в которую мы пытаемся объяснить болельщикам и вам, ребята, почему мы здесь. Когда мы выступаем перед прессой, для нас становится небольшим сюрпризом, что вам приходится объяснять, почему мы здесь. Ведь не похоже на то, что мы были на подиуме в последней гонке, а потом внезапно сошли.

Мы подходим к уикенду, зная свою позицию, принимая её и не очень ей довольны, но будем честны. Мы не можем позволить себе расстраиваться. Нам нужно двигаться вперёд, и это единственный момент, за счёт которого мы сможем прибавить", — приводит слова Алонсо RacingNews365.