Боттас — о проблемах «Мерседеса»: наш спорт движется циклами

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о выступлениях немецкой команды в прошлом сезоне.

«Думаю, я, как и все, не совсем ждал, что с тех пор, как я ушёл из команды, у «Мерседеса» возникнут сложности. Но наш спорт движется вперёд циклами. Думаю, есть отличные намёки на то, что они возвращаются на вершину. Иногда команда показывает отличные выступления, однако они всё ещё очень зависят от типа трассы. Но я знаю, как Тото жаждет вернуться к победам. Так что, думаю, в конечном итоге они этого добьются», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.

По итогам чемпионата 2024 года «Мерседес» занял лишь четвёртое место в Кубке конструкторов.