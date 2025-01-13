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Лоусон рассказал о подходе к настройке машины в новой для себя команде

Лоусон рассказал о подходе к настройке машины в новой для себя команде
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Новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон высказался о предстоящем сезоне, который должен стать для него первым полноценным в Формуле-1.

«У меня пока такого не было в Формуле-1. Я оба раза садился за руль в середине, ближе к концу сезона. Честно говоря, это было тяжело. Мне бы хотелось провести полноценную предсезонную подготовку, как и всем остальным, так что, надеюсь, у меня наконец-то появилась такая возможность.

Нужно будет учиться мелочам. Конечно, чем больше времени вы проводите за рулём, тем лучше понимаете, какой баланс машины вам нравится, что вам подходит, а что – нет. Чем больше гонок я провожу, тем больше узнаю вещей, которые соответствуют моим предпочтениям в машинах. Этому учишься со временем.

Но когда ты только приходишь в команду, ты ничего не знаешь наверняка, потому что ты начинаешь с той точки, в которой находится твой напарник, и от этого отталкиваешься. Со временем уже приходит понимание, что есть определённые моменты, которые ты видишь иначе и которые можно по-разному использовать», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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