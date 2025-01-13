Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я увидел его талант, он мне нужен!» Менеджер Колапинто — о реакции Бриаторе на его гонки

«Я увидел его талант, он мне нужен!» Менеджер Колапинто — о реакции Бриаторе на его гонки
Аудио-версия:
Комментарии

Мария Катаринеу, менеджер аргентинского гонщика Франко Колапинто, рассказала, как Флавио Бриаторе реагировал на первые гонки её клиента в Формуле-1.

«Всё затянулось, потому что переговоры иногда бывают очень сложными, как в этом случае. Но Флавио всегда был очень настойчив, а в последние несколько недель — особенно.

Соглашение было достигнуто, потому что обе стороны получили желаемое. Флавио смог подписать Франко, а Джеймс Ваулз дал Франко возможность участвовать в гонках, поскольку у обоих пилотов в «Уильямсе» есть долгосрочные контракты.

Бриаторе наблюдал за Колапинто со дня его дебюта в Формуле-1. В тот день, когда мы с ним впервые пообщались, он сказал мне: «Я увидел его талант, он мне нужен!» — приводит слова Катаринеу Infobae.

Материалы по теме
Менеджер Колапинто оценила шансы Франко стать боевым пилотом «Альпин» в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android