«Я увидел его талант, он мне нужен!» Менеджер Колапинто — о реакции Бриаторе на его гонки

Мария Катаринеу, менеджер аргентинского гонщика Франко Колапинто, рассказала, как Флавио Бриаторе реагировал на первые гонки её клиента в Формуле-1.

«Всё затянулось, потому что переговоры иногда бывают очень сложными, как в этом случае. Но Флавио всегда был очень настойчив, а в последние несколько недель — особенно.

Соглашение было достигнуто, потому что обе стороны получили желаемое. Флавио смог подписать Франко, а Джеймс Ваулз дал Франко возможность участвовать в гонках, поскольку у обоих пилотов в «Уильямсе» есть долгосрочные контракты.

Бриаторе наблюдал за Колапинто со дня его дебюта в Формуле-1. В тот день, когда мы с ним впервые пообщались, он сказал мне: «Я увидел его талант, он мне нужен!» — приводит слова Катаринеу Infobae.