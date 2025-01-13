Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывшая жена Ральфа Шумахера призналась, что сожгла своё свадебное платье

Бывшая жена Ральфа Шумахера призналась, что сожгла своё свадебное платье
Комментарии

Кора Шумахер, бывшая жена экс-пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, сожгла своё свадебное платье. Об этом сообщает издание Bild.

«Это остатки моего свадебного платья от Escada. Я даже не знаю, почему оно всё ещё здесь. Помимо прочего, благодаря терапии я узнала, что наши разочарования в первую очередь связаны с ложными ожиданиями. Сейчас я стараюсь подходить к ситуациям более открыто, менее осуждающе. Вместо того чтобы отстраняться, я ищу общий язык с теми, кто мне дорог», — заявила экс-супруга младшего из братьев Шумахеров.

Напомним, в октябре Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля, рассказал о ментальных проблемах своей матери.

Материалы по теме
«У мамы проблемы с психикой». Сын Ральфа Шумахера вынес семейный скандал в публичное поле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android