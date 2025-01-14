Известные японские тюнеры представили экстравагантный вариант первого в истории суперкара

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило на Токийском автосалоне целый ряд своих новинок, и главной из них стала LB-Silhouette WORKS GT Lamborghini Miura — тюнинг-проект, созданный на базе автомобиля, который считается первым в мире суперкаром.

LB-Silhouette WORKS GT Lamborghini Miura Фото: Liberty Walk

В Liberty Walk создали для Lamborghini Miura совершенно новый кузов с широкими колёсными арками, передним сплиттером и мощным задним антикрылом. Это уже не первая Lamborghini Miura от Liberty Walk, однако проект 2018 года был репликой, тогда как в случае LB-Silhouette WORKS GT Lamborghini Miura за основу взят оригинальный автомобиль.

LB-Silhouette WORKS GT Lamborghini Miura Фото: Liberty Walk

Lamborghini Miura была разработана в 1965 году при участии Джампаоло Даллары, основателя компании Dallara, а её дизайн был создан Марчелло Гандини в ателье Bertone. На момент выхода в 1966-м Lamborghini Miura стала быстрейшим серийным дорожным автомобилем — с максимальной скоростью в 275 км/ч она превзошла AC Cobra Mk III 427, которая разгонялась лишь до 266.

LB-Silhouette WORKS GT Lamborghini Miura Фото: Liberty Walk

Lamborghini Miura считается первым суперкаром в истории, а сегодня стоимость этого автомобиля составляет миллионы долларов. Так, Lamborghini Miura P400 SV, принадлежавший ранее солисту Jamiroquai Джею Кею, в июне 2024 года был продан на аукционе за $ 4,9 млн. Кроме того, более $ 1 млн удалось выручить за Lamborghini Miura P400 1968 года, которая десятки лет простояла в гараже в заброшенном состоянии.