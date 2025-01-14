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Петров ответил, в каком случае экипаж «СМП Рейсинг» попал бы на подиум «24 часов Дубая»

Петров ответил, в каком случае экипаж «СМП Рейсинг» попал бы на подиум «24 часов Дубая»
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Известный российский пилот Виталий Петров поделился мнением о выступлении в престижном марафоне «24 часа Дубая». Экипаж программы «СМП Рейсинг» занял четвёртое место. Вместе с Виталием участие в гонке принимали Сергей Сироткин, Денис Ременяко, Кирилл Смаль и Александр Смоляр. Победу одержал экипаж под номером 777, в составе которого выступали Аль Фасайл Аль Зубар, Дэн Харпер, Макс Хессе, Даррен Лёнг и Бен Так.

«Всем спасибо за поддержку! Безумно сложная гонка. Ехать в GT гораздо сложнее, чем в LMP1. Прежде всего физически. Конкуренция гораздо выше, результаты плотнее. Мы свою скорость продемонстрировали, команда отработала отлично. Пилоты, инженеры, механики — все справились со своей задачей. По правде говоря, не повезло нам в этот день с трафиком, на трассе было много аварий. Если убрать этот момент, то итоговый результат был бы гораздо лучше! Отличный опыт получили, двигаемся дальше. Впереди гонка в Абу-Даби», – написал Петров на своей странице в социальных сетях.

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