«По замёрзшим озёрам, невероятно». Джордж Расселл показал, как гонялся в Швеции

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями.
«Не мог дождаться следующего месяца, чтобы снова сесть за руль. Это место не перестаёт меня удивлять! Невероятно ездить по замёрзшим озёрам Швеции. Всё-таки пределы нужны для того, чтобы их преодолевать», — написал Расселл.
Фото: Из личного архива Джорджа Расселла
Фото: Из личного архива Джорджа Расселла
Фото: Из личного архива Джорджа Расселла
Фото: Из личного архива Джорджа Расселла
В прошлом сезоне Джордж занял шестое место в общем зачёте пилотов.
Ранее Расселл выразил надежду, что последние изменения в руководстве Международной автомобильной федерации (ФИА) не будут нести за собой негативных последствий для автоспорта.