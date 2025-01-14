Нико Хюлькенберг показал, как отдыхал на Мальдивах

37-летний немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как провёл отдых на Мальдивах.

«Спасибо всем здесь за незабываемую неделю», — написал Хюлькенберг.

Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга

Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга

Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга

Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга

Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга

В прошлом сезоне Формулы-1 Хюлькенберг занял 11-е место в общем зачёте пилотов, набрав 41 очко. Нико тогда выступал за американскую команду «Хаас». Ранее немец высказался о форме семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, который в следующем сезоне будет выступать за итальянскую команду «Феррари».

Самая короткая карьера в Формуле-1: