Нико Хюлькенберг показал, как отдыхал на Мальдивах

37-летний немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как провёл отдых на Мальдивах.
«Спасибо всем здесь за незабываемую неделю», — написал Хюлькенберг.
Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга
Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга
Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга
Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга
Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга
В прошлом сезоне Формулы-1 Хюлькенберг занял 11-е место в общем зачёте пилотов, набрав 41 очко. Нико тогда выступал за американскую команду «Хаас». Ранее немец высказался о форме семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, который в следующем сезоне будет выступать за итальянскую команду «Феррари».
Самая короткая карьера в Формуле-1: