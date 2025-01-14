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Бен Сулайем ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Ф-1 Гран-при Аргентины

Бен Сулайем ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Ф-1 Гран-при Аргентины
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем не исключил возможного возращения в календарь Формулы-1 Гран-при Аргентины, но подчеркнул, что в настоящий момент у чемпионата другие цели. Об этом информирует издание FormulaPassion со ссылкой на его выступление на YouTube-канале Carburando.

Гран-при Аргентины проводился в «Королевских гонках» с перерывами в период с 1953 по 1998 год в Буэнос-Айресе.

Недавно президент Международной автомобильной федерации раскритиковал британские СМИ за их недовольство политикой развития Формулы-1.

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