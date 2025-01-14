Racingnews365 представил подробности о работе «Ред Булл» над болидом 2025 года

Издание Racingnews365 поделилось подробностями относительно работы инженеров «Ред Булл» над болидом 2025 года. По сведениям источника, при проектировании автомобиля в качестве цели было поставлено упрощение концепции машины для более эффективной работы аэродинамики с потоками воздуха, с чем у команды были проблемы в прошлом сезоне.

Отмечается, что автомобиль не будет существенно отличаться по дизайну от того, что был у команды в прошлом сезоне, но он будет более удачным с точки зрения базовой аэродинамики. Это касается днища и крыльев. Изменений стоит ожидать в зоне боковых понтонов и кожуха мотора.

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