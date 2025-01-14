Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Racingnews365 представил подробности о работе «Ред Булл» над болидом 2025 года

Racingnews365 представил подробности о работе «Ред Булл» над болидом 2025 года
Комментарии

Издание Racingnews365 поделилось подробностями относительно работы инженеров «Ред Булл» над болидом 2025 года. По сведениям источника, при проектировании автомобиля в качестве цели было поставлено упрощение концепции машины для более эффективной работы аэродинамики с потоками воздуха, с чем у команды были проблемы в прошлом сезоне.

Отмечается, что автомобиль не будет существенно отличаться по дизайну от того, что был у команды в прошлом сезоне, но он будет более удачным с точки зрения базовой аэродинамики. Это касается днища и крыльев. Изменений стоит ожидать в зоне боковых понтонов и кожуха мотора.

Материалы по теме
Лоусон рассказал о подходе к настройке машины в новой для себя команде

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android