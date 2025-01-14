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Сандерс упрочил преимущество после девятого этапа «Дакара»-2025 в зачёте мотоциклов

Завершается девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте мотоциклов. Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Лучший результат по итогам спецучастка продемонстрировал Лусиано Бенавидес (KTM). Вторым был Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team), топ-3 замкнул Дэниел Сандерс (KTM).

«Дакар»-2025, мотоциклы. Девятый этап:

1. Лусиано Бенавидес (KTM) – 3:15:38.

2. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +1:54.

3. Дэниел Сандерс (KTM) +3:04.

4. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +3:39.

5. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda Team) +4:40.

«Дакар»-2025, мотоциклы. Общий зачёт после девяти этапов:

1. Дэниел Сандерс (KTM) – 47:45:34.

2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +14:45.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +20:21.

4. Лусиано Бенавидес (KTM) +27:44.

5. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +31:31.

6. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda Team)) +38:39.

7. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Hero Factory) +55:23.

Отметим, что Сандерс укрепил преимущество перед Шарейной. После восьми этапов он опережал его на 11:03.

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