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Журналист предупредил итальянскую полицию в связи с переходом Хэмилтона в «Феррари»

Журналист предупредил итальянскую полицию в связи с переходом Хэмилтона в «Феррари»
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Итальянский журналист Роберто Чинчеро поделился мыслями о переходе семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Чинчеро высказал мнение, что местная полиция может столкнуться со сложностями ввиду популярности фигуры британского гонщика среди болельщиков.

«В Италии уже началась своего рода мания по Льюису Хэмилтону. С начала нового года итальянские фанаты пытаются ответить на один волнующий их вопрос: когда состоятся первые тесты Льюиса Хэмилтона на автомобиле «Феррари»?

Даже не могу себе представить, сколько людей соберётся на трассе. Ожидаю, что улицы Маранелло и Фьорано будут заполнены людьми. Это может быть нечто такое, чего мы не видели годами. Полиции предстоит тяжёлая работа», — сказал Чинчеро в James Allen on F1 podcast.

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