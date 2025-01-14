Кейси Стоунер охарактеризовал всех топовых гонщиков MotoGP одним словом

Двукратный чемпион MotoGP Кейси Стоунер охарактеризовал в своём интервью порталу Crash легендарных гонщиков прошлых лет, а также действующих топовых мотогонщиков всего одним словом во время прохождения блицопроса.

«Фабио Куартараро — выносливый!»

«Дани Педроса — талантливый!»

«Андреа Янноне. Сложно подобрать слово. Это больше не «свободный», а скорее «раскованный» на трассе»

«Мик Дуэн — упрямый!»

«Джек Миллер — немного раскованный, пожалуй…»

«Андреа Довициозо — расчётливый!»

«Пекко Баньяя — вдумчивый»

«Марк Маркес — невероятно талантливый!»

«Валентино Росси — хитрый!»

«Кейси Стоунер — думаю, тоже расчётливый…»