Кейси Стоунер охарактеризовал всех топовых гонщиков MotoGP одним словом

Двукратный чемпион MotoGP Кейси Стоунер охарактеризовал в своём интервью порталу Crash легендарных гонщиков прошлых лет, а также действующих топовых мотогонщиков всего одним словом во время прохождения блицопроса.
«Фабио Куартараро — выносливый!»
«Дани Педроса — талантливый!»
«Андреа Янноне. Сложно подобрать слово. Это больше не «свободный», а скорее «раскованный» на трассе»
«Мик Дуэн — упрямый!»
«Джек Миллер — немного раскованный, пожалуй…»
«Андреа Довициозо — расчётливый!»
«Пекко Баньяя — вдумчивый»
«Марк Маркес — невероятно талантливый!»
«Валентино Росси — хитрый!»
«Кейси Стоунер — думаю, тоже расчётливый…»