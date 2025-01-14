Лопрайс выиграл 9-й этап «Дакара» в грузовом зачёте, Мацик сохранил общее лидерство

Завершается девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Алеш Лопрайс из команды Loprais Team de Rooy FPT/Iveco.
«Дакар»-2025, грузовики. Девятый этап:
1. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) – 3:20:21.
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +1:29.
3. Вайдотас Жала (Skuba Team De Rooy Fpt) +5:42.
4. Мартин Мацик (MM Technology) +7:31.
5. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +13:06.
6. Кес Колен (MM Technology) +13:36.
«Дакар»-2025, грузовики. Общий зачёт после девяти этапов:
1. Мартин Мацик (MM Technology) – 50:14:19.
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +2:23:42.
3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +2:28:38.
4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +5:08:19.
5. Кес Колен (MM Technology) +5:22:37.